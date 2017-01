Guterres will Menschenwürde in Asylzentren achten

Ohne auf das Für und Wider dieser Aufnahmelager einzugehen, betonte der neue Chef der Weltorganisation am East River die Notwendigkeit, die Ursachen der Massenmigration zu bekämpfen. “Die Menschen fliehen, um Konflikten zu entkommen, weil sie ungleich behandelt werden und keine Aufstiegschancen sehen”, so Guterres, der von 2005 bis 2015 das Amt des UNO-Hochkommissars für Flüchtlinge in Genf geleitet hatte, laut seinem Sprecher.

Guterres forderte die Fortsetzung des Dialogs zwischen Herkunfts-, Transit- und Zielländern der auf der Flucht befindlichen Menschen, um Flüchtlingsbewegungen einzudämmen. Das bedeute wiederum, ihre Ursachen zu bekämpfen, sagte Guterres vor Beginn einer hochrangigen Sitzung des Weltsicherheitsrates zum Thema Konfliktverhütung und Friedenserhaltung.

“Wir verschwenden viel zu viel Zeit und Ressourcen, indem wir auf Krisen reagieren anstatt sie zu verhüten”, ermahnte Guterres die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates. “Wir brauchen einen ganz neuen Ansatz”, sagte er in seiner ersten Rede im Sicherheitsrat.

Außenminister Kurz befürwortet die Einrichtung von Asylzentren in Nordafrika und dem Nahen Osten nach dem Vorbild Australiens. In diese Aufnahmestellen sollten auch abgelehnte Asylwerber zurückgebracht werden, die nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können. Ziel sei, dass die Europäer entscheiden, wer nach Europa darf “und nicht kriminelle Schlepper”.

(APA)