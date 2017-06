Guterres in Kabul zu Solidaritätsbesuch

Kabul wurde in den letzten Wochen von mehreren Attentaten erschüttert - © APA (AFP)

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, ist zu einem Überraschungsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Über den Kurznachrichtenkanal Twitter sagte er in der Nacht auf Mittwoch, er werde mit “Regierung und Menschen” sprechen. Die UNO stünde in dieser Zeit der Gewalt und des Leidens an der Seite Afghanistans.