Guterres: Hilfe für Karibik nach Wirbelstürmen zu gering

Die Weltgemeinschaft hat die von Wirbelstürmen verwüsteten Karibikinseln nach Ansicht von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nicht ausreichend unterstützt. “Ich muss leider berichten, dass die Reaktion alles in allem schlecht gewesen ist. Ich dränge Geber, in den kommenden Wochen großzügiger zu reagieren”, sagte Guterres am Mittwoch zu Reportern in New York.