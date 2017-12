Jeder fünfte Raucher will ab Neujahr aufhören

Mehr österreichische Raucher denn je wollen damit aufhören. Laut dem IMAS-Meinungsforschungsinstitut (Linz) sind das aktuell 21 Prozent der bisherigen Glimmstängel-Fans zum Jahreswechsel auf 2018 - vier Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vorjahr. In Sachen guter Vorsätze wäre die Umsetzung des Plans an der Zeit, denn Österreich schwimmt beim Tabakkonsum gegen den internationalen Trend.

“Jedes Jahr versucht rund ein Drittel der Raucherinnen und Raucher ernsthaft, mit dem Rauchen aufzuhören. Rauchen ist keine ‘schlechte Gewohnheit’, sondern für 80 Prozent der Betroffenen eine Sucht. Viele Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, haben schon mehrere Rauchstopp-Versuche hinter sich. Mehr als 26 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher rauchen regelmäßig Zigaretten, 80 Prozent der Lungenkrebspatienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose Raucher”, schrieb die Österreichische Apothekerkammer im Mittwoch in einer Aussendung.

Österreich unter den Ländern mit höchstem Raucheranteil

Wie katastrophal das Rauchen ist, lässt sich seit April 2017 in einer im “Lancet” erschienen Studie zum Anteil der Raucher und die auf den Zigarettenkonsum zurückzuführenden Erkrankungen in 195 Staaten der Erde ablesen. 2015 rauchten täglich 25 Prozent der Männer und 5,4 Prozent der Frauen. In Österreich waren es laut internationalen Experten im Jahr 2014 24,3 Prozent der Gesamtbevölkerung.