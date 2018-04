Guter Start in die neue BMX-Saison

Verona (dk). Das 10-köpfige Bludenzer BMX-Sparkassenteam setze sich bei den ersten beiden Läufen zum BMX-Europacup in Verona (ITA) recht gut in Szene und belegte gleich fünf Finalplatzierungen.

Vorschau: Das Bludenzer BMX-Sparkassenteam startet am 30./31.03.2018 in der Bayernliga in Kolbermoor (GER), am 07./08.04.2018 beim Swiss Cup in Winterthur, bevor es dann vom 13.04. – 15.04.2018 nach Zolder (BEL) zu den nächsten beiden Europacupläufen geht. Das EC-Läufe in Zolder bestreiten Dovjak Adrian, Valentin, Hannah und Noah Muther.