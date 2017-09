Guter Saisonstart der Karatekas

Lustenau. Wenn es auch für Gold nicht reichte, war es dennoch ein erfolgreicher Saisonstart für die Kadersportler des Karateclubs Lustenau. „Drei unserer jungen Wilden gaben zum Saisonstart alles, und das gleich im internationalen Umfeld“, sagt Alexander Bösch über das Turnier, das neulich in Basel ausgetragen wurde. Mit über 700 Nennungen aus 110 Vereinen und 20 Nationen gehört das 8. International Basel Open Masters in die Kategorie Topturnier im Karate, wie es seitens des Lustenauer Vereins heißt. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen vom Vorarlberger Landeskader ging es bei diesem Turnier vor allem auch darum, Routine und Selbstvertrauen für die Österreichische Nachwuchsmeisterschaft zu holen.

Im starken Starterfeld in Basel konnten sich die Lustenauer Sportler und ihre Trainings-Kollegen vom Bundesleistungszentrums Vorarlberg in Szene setzen. Das Team Vorarlberg holte sich insgesamt viermal Silber und achtmal Bronze. Der Shotokan Karate Club Lustenau punktete mit zwei Silber und einer Bronzemedaille, die Yannick Böhler, Hamsat Israilov und Dilek Can in ihren Gewichtsklassen holten und sich damit einen Namen in der Karateszene machen konnten.

Die Platzierungen im Überblick:

2.Platz Yannick Böhler Kumite U14 – 40kg

2. Platz Hamsat Israilov Kumite U14 – 51kg

3. Platz Dilek Can Kumite U21 – 55kg