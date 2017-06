Guter Auftakt Wiesbergers bei Open de France

Wiesberger mit vier Birdies - © APA (Archiv/dpa)

Bernd Wiesberger hat bei der Rückkehr an die Stätte seines bisher größten Erfolges bei den Open de France eine gute Runde mit 70 Schlägen gespielt. Damit rangierte der früh gestartete 31-Jährige in der Nähe von Paris vorerst um den 20. Platz. Dank seines insgesamt vierten Birdies am letzten Loch blieb Wiesberger trotz dreier Schlagverluste im “Golf National” unter dem Platzstandard (Par 71).