“Guten Rutsch” via Handy: Belastungsspitze zum Jahreswechsel

An sich seien Österreichs Mobilfunknetze dank nahezu flächendeckender LTE-Versorgung gerüstet. Dennoch könne es in den Minuten rund um den Jahreswechsel, vor allem an sehr belebten Orten, in der Sprachtelefonie zur Vollauslastung kommen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Euro-Notruf funktioniert in allen Netzen

Doch selbst dann würden Notrufe priorisiert. Wer einen Notruf absetzen muss, sollte dies mit der entsprechenden Nummer tun – Feuerwehr 122, Polizei 133, Rettung 144, etc… – jeweils ohne Vorwahl. Sollte in dünn besiedelten Gebieten das Signal des Vertragsnetzes nicht ausreichend sein, sucht das Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. So kann der Euro-Notruf 112 immer abgesetzt werden, vorausgesetzt irgendein Netz ist verfügbar.

Neben den Notrufnummern der Einsatzorganisationen sind auch alle anderen dreistelligen Hotlines kostenfrei und belasten weder Vertragsvolumen noch Prepaidguthaben. Auch die für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen so wichtige Beratungshotline “147 Rat auf Draht”, die zu den Feiertagen einen deutlichen Anstieg von Anrufen verzeichnet, ist rund um die Uhr kostenfrei erreichbar.

(APA)