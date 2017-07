„Guten Morgen Österreich“ zu Gast in Lochau am Bodensee

Großer Auftritt des jungen Lochauer Trompeten-Duos David und Samuel Schmid beim österreichischen Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Österreich“ hier in Lochau am Bodensee. - © Schallert/Obexer

Lochau. Das ORF Frühstücksfernsehen machte mit der Sendung „Guten Morgen Österreich“ und seinem mobilen Studio am 10. Juli bei der Alten Fähre im Lochauer Hafen Station. Zahlreiche Lochauer waren an den See gekommen, um hier live mit dabei zu sein