Gute Vorzeichen für ÖSV-Team vor Weltcup in Bad Gastein

Karl freut sich auf den Auftritt in der Heimat - © APA

Nach dem im Dezember erfolgreich verlaufenen Weltcup-Auftakt geht es für Österreichs Parallel-Snowboarder am Dienstag in Bad Gastein in den Heim-Weltcup. Am Mittwoch folgt ein Teambewerb. Benjamin Karl und Ina Meschik haben in Carezza im Riesentorlauf triumphiert, zwei Tage später im Cortina-Slalom wurden Daniela Ulbing Zweite und Karl Dritter.