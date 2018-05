Gute Teamleistungen in BMX-Bayernliga

Fürstenfeldbruck/Königsbrunn (dk). Recht zufrieden konnte das Bludenzer BMX-Sparkassenteam mit der Ausbeute beim 3. und 4. Lauf zur Bayernliga 2018 sein.

Beim 3. Lauf zur Bayernliga in Fürstenfeldbruck (GER) setzten sich vor allem Hannah (Girls U15) und Valentin Muther (Boys U11) sehr gut in Szene. Während Valentin das Finale und am Ende den guten 7. Platz belegte, fuhr Hannah gleich aufs oberste Treppchen. Christian Jäger (Cruiser) gewann das B-Finale und sicherte sich damit den 9. Platz. Die Brüder Bastian (Boys U13) und Fabian Caser (Boys U11) belegten die Plätze 13 und 15.