Gute Ausgangsposition für Österreich im Kampf um CL-Fixplatz

Erste Bewährungsprobe für den neuen Altach-Coach Klaus Schmidt - © APA

Mit dem Spiel von SCR Altach am Donnerstag in Georgien gegen Tschichura Satschchere beginnt für Österreich nicht nur die Fußball-Europacup-Saison, sondern auch der Kampf um einen Fixplatz in der Champions League. Die rot-weiß-rote Ausgangsposition in der für die Vergabe der Europacup-Plätze maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung ist nicht schlecht. Und es ist wohl die letzte Chance.