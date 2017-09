Gut will “stärker zurückkommen – nicht möglichst schnell”

Lara Gut wird in Sölden noch nicht an den Start gehen - © APA (Keystone)

Skiläuferin Lara Gut hat sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Zermatt in bester Laune gezeigt. Die Schweizerin, die sich bei der Heim-WM in St. Moritz das linke Kreuzband gerissen hatte, sieht sich für ihr Comeback Ende November in den USA auf Kurs. “Ich will stärker zurückkommen, nicht möglichst schnell”, wolle die 26-Jährige aber nichts überstürzen.