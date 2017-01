Gut gewann Super-G in Garmisch vor Venier

Siegerin Gut war im Ziel noch skeptisch - © APA (dpa)

Lara Gut hat auch den dritten Super-G der WM-Saison gewonnen. Die Gesamt-Weltcupsiegerin aus der Schweiz setzte sich am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen bei ihrem 22. Weltcupsieg 0,67 Sek. vor der Österreicherin Stephanie Venier durch, die als Zweite erstmals in ihrer Karriere auf das Podest kam. Dritte wurde Tina Weirather (LIE).