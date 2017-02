Gut gespielt, aber zuwenig effizient

In einem packenden Eishockeymatch zwischen der FBI VEU Feldkirch und Asiago vergeben die Vorarlberger zu viele Chancen. Wieder ersatzgeschwächt muss die VEU gegen die starken Italiener antreten. Mit Spannring, Maier, Lindgren und Sticha fehlt dem VEU Coach gleich ein Quartett in der Aufstellung.

Im ersten Drittel sind die Feldkircher die spielbestimmende Mannschaft, können aber die sich bietenden Einschussmöglichkeiten nicht nutzen. Asiago bleibt bis auf einen Lattenknaller eher harmlos.

Nach den torlosen ersten zwanzig Minuten, in denen die Kontrahenten aber sehr temporeiches, schnörkelloses Eishockey zeigten fiel kurz nach Wiederbeginn der erste Treffer der Partie. Mike Sullivan nutzte eine kurze Unkonzentriertheit in der VEU Defensive zur Führung. Aber wenig später fand die VEU nach einigen Topchancen die passende Antwort. Martin Mairitsch traf auf Zuspiel von Dylan Stanley zum Ausgleich. Zur Spielmitte fälschte Diethard Winzig eine Birnstill Hereingabe aus spitzem Winkel unhaltbar ins Gehäuse von Cloutier ab. Eine nicht unverdiente Führung der Heimmannschaft. Aber ein Mann sollte der VEU die Suppe an diesem Abend noch versalzen. Asiago Topstürmer Krys Kolanos, NHL und KHL erprobter Kanadier traf zunächst noch vor der zweiten Drittelpause zum Ausgleich für die Italiener.

Im Schlussabschnitt, der eigentlich recht ausgeglichen verläuft zeigt der kanadische Legionär seine individuelle Klasse und besiegelt mit zwei weiteren Toren die Heimniederlage der Feldkircher. An Kampfgeist und Einsatz fehlte es der Vorarlberger Mannschaft in den ganzen sechzig Minuten nie. Leider blieb die starke Leistung auch diesmal unbelohnt.

FBI VEU Feldkirch –Asiago Hockey 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Feldkirch, Vorarlberghalle, 628 Zuschauer

Torfolge: 0:1 Sullivan Mike (21), 1:1 Mairitsch (25), 2:1 Winzig (30), Kolanos (35), Kolanos (51), Kolanos (54)