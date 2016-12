Gut gespielt, aber keine Punkte

Dabei waren Möglichkeiten vorhanden, um das Spiel für sich zu entscheiden. Schlussendlich mussten sie mit 1:4 die Rückreise nach Lustenau antreten. Einen guten Einstand feierte dabei Martins Cipulis auf Seiten der Lustenauer.

Schon von der ersten Minute an war Ritten die tonangebende Mannschaft und setzte Lustenau ordentlich unter Druck. Doch das Bollwerk rund um Keeper Patrick Machreich hielt diesen Angriffen stand. Mehr und mehr kam auch Lustenau zu Einschussmöglichkeiten, doch auch der Torhüter von Ritten erwischte einen sehr guten Start. So ging es mit 0:0 in die erste Drittelpause.

Lustenau kam wie verwandelt aus der Kabine und erspielte sich tolle Möglichkeiten. So standen Gatis Gricinskis (22. Min.) sowie Petr Vala (23.) alleine vor dem italienischen Torhüter, doch beide konnten ihre Chancen nicht verwerten. In der 24. Minute nützte Ritten eine Unachtsamkeit der Lustenauer Hintermannschaft. Oscar Ahlströhm düpieterte die Verteidigung und erzielte das 1:0 für Ritten. Lustenau reagierte auf diesen Rückstand und kam besser ins Spiel, doch Tore wollten keine fallen. So ging es mit diesem knappen Rückstand in die zweite Drittelpause.

Zu Beginn des letzten Spielabschnittes die große Möglichkeit für Lustenau den Ausgleichstreffer zu erzielen. Knappe sechs Minuten hatte Lustenau einen Mann mehr auf dem Eis. Das sonst so gute Powerplay-Spiel der Lustenauer funktionierte an diesem Abend überhaupt nicht. So kam es auch, dass die Südtiroler in dieser Phase bessere Chancen für das 2:0 vorfanden. So gingen diese sechs Minuten ohne herausragenden Möglichkeiten zu Ende. Besser machten es die Rittner Buam. Sie nützten das sich bietende Powerplay nach wenigen Sekunden zum vorentscheidenden 2:0. Dem nicht genug erhöhte Ritten nur wenige Sekunden später auf 3:0 – das Spiel war gelaufen. Der erste Treffer für Lustenau drei Minuten vor Spielende war nur noch Resultatskosmetik. Darauf reagierte Ritten mit dem vierten Treffer in der 59. Minute.

Rittner Buam : EHC Alge Elastic Lustenau 4 : 1 (0:0 / 1:0 / 3:1)

Torschützen Ritten: Ahlströhm (24. Min. / 59. Min.), Tauferer (49. Min.), Frei (49. Min.),

Torschütze Lustneau: Petr Vala (57. Min.)