Gut gerüstet fürs Backen

Gewinnübergabe aus dem VN-Rezeptmagazin „Weihnachtsbäckerei“.

Schwarzach (VN) – Riesig gefreut hat sich Theresa Linher über ihren Gewinn. „Dass ausgerechnet ich gewinne werde, das hätte ich mir nie gedacht“, freut sich die überraschte Bludenzerin. Sie hat die Gewinnfrage im VN-Rezeptmagazin „Weihnachtsbäckerei“ richtig beantwortet. Die Glücksfee zog den Namen aus einem Stapel von Einsendungen. Gewonnen hat sie eine KitchenAid Artisan Küchenmaschine mit umfangreichem Zubehör von Frühauf Kochen, Essen, Lifestyle in Bregenz. Katja Ponticelli aus Möggers ist für das diesjährige Oster- und Muttertagsbacken bestens ausgestattet. Sie hat das Mehl-Paket von Vorarlberger Mehl gewonnen. Es beinhaltet nicht nur unterschiedliche Mehlsorten, sondern auch Silikonformen, die das Backen einfacher machen. Da Katja Ponticelli beim Übergabetermin verhindert war, nahm Lena Wetzel als ihre Vertretung den Gewinn entgegen. „Katja freut sich riesig über den Gewinn und ist schon ganz neugierig, welche Produkte in diesem Paket sind“, wusste Lena Wetzel. Den Jahresbedarf an Kaffee von Sutterlüty hat Cornelia Eiler aus Dornbirn gewonnen.