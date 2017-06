Gut besuchte Messfeier mit Pater Pepp Steinmetz in Meschach

Götzis.(loa) Vor der 1463 erbauten Kapelle wurde wie jedes Jahr ein wunderschön geschmückter Altar aufgebaut um eine Feldmesse gefeiert. Anschließend ging es in eine Prozession zum Brunnen an der Meschacher Straße. Musikalisch umrahmt wurde die Prozession dabei von der Bürgermusik Götzis 1824.

Beim Brunnen angekommen sorgte die in authentischer Rheintaltracht und mit Fahne angereiste Schützengilde Götzis 1834 für das traditionelle „Salutschießen”. In Pater Pepp Steinmetz Predigt ging es vor allem um den „Weltfrieden“ in der heutigen Zeit.

Viele BesucherInnen folgten der Einladung und feierten gemeinsam, denn wie ein Besucher sagte: „Im Mittelpunkt dieses Festes steht die Eucharistie, die Gegenwart Jesu Christi. An Fronleichnam gedenken wir der Einsetzung dieses Sakraments durch Jesus Christus selbst.“ Anschließend konnte man den Tag gut bewirtet von der Metzgerei Fähsler gemütlich ausklingen lassen.