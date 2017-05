Gut besuchte 1. Vorarlberger Pflegemesse

Feldkirch. (loa) Landesrätin Katharina Wiesflecker, ÖGB Landesvorsitzender Norbert Loacker und Vizepräsident der AK Bernhard Heinzle eröffneten die Messe.

13 Organisationen und Institutionen waren vertreten und informieren die Besucherinnen und Besucher über ihre Ansprüche und Möglichkeiten der Unterstützung, Entlastung sowie Begleitung.

Die Organisation der Pflege – insbesondere zu Hause – wirft viele Fragen auf und viele Betroffene und Interessierte nutzen die Gelegenheit und sich aus erster Hand zu informieren. Über den Nachmittag verteilt fanden verschiedene Vorträge mit interessanten Themenstellungen statt, zwischen den Vorträgen von Fachreferenten konnten Interessierte das Angebot an den Informationsständen erkunden. In der aktiven Ecke geben die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Unterland und das Institut für Sozialdienste praktische Tipps für den Pflegealltag.

Ende 2015 gab es in Vorarlberg ca. 17.100 PflegegeldbezieherInnen, davon lebten 18% in einem Pflegeheim, 6% wurden von der 24-Stundenbetreuung begleitet, 46% durch Angehörige und 31% durch Mobile Dienste.

Benjamin Böttger, Hospitz Vorarlberg freut sich vor allem dass es ab 01.Dezember 2017 ein stationäres Hospiz am See mit zehn Plätzen geben wird. „Du bist wichtig, weil du Du bist!“ zitiert Böttger „Cicely Saunders“ die Begründerin der Hospizbewegung.

„Ich weiß noch nicht so genau wie ich als älterer Mensch leben werde, was ich aber auf keinen Fall möchte ist von einem Roboter betreut zu werden. Menschen lassen sich nicht einfach durch Maschinen ersetzen“, so Loacker.