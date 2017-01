Gurtiser Lädele bei Skifahrern beliebt

Der schneereiche Winter und die Initiative von Bewohnern der Parzelle Gurtis machen´s möglich: Zu den Betriebszeiten der Schilifte ist auch das Gurtiser Lädele wieder geöffnet. Nach einem dreiviertel Jahr Schließung lädt das Lädele Skifahrer zum Aufwärmen ein.

Viele Wintersportler auf Gurtis kehren nach einem ereignisreichen Skitag gern im Lädele ein, wo sowohl heiße Getränke als auch frisches Bier und Softdrinks serviert werden. Nachdem der Übungslift Richtung Zentrum verlegt wurde, liegt das Gurtiser Lädele direkt nebenan. Eine aufmerksame Bewirtung garantiert Jürgen Neuschmid aus Gurtis.

Zusätzlich wird im Gurtiser Lädele eine Auswahl an Lebensmitteln geboten: Suppen und Reis, Pasta und Saucen sowie Mehl, Salz, Zucker und Softdrinks stehen zum Verkauf. Beliebt sind auch die selbstgemachten Marmeladen von Waltraud Gabriel aus Gurtis.

Hintergrund: Gurtiser Lädele

Die Nahversorgung in der Nenzinger Parzelle Gurtis gestaltet sich seit Jahren schwierig. Zuletzt hatte Aqua Mühle Vorarlberg das „Gurtiser Lädele“ ab 2012 betrieben, musste aber Ende März 2016 das Lebensmittelgeschäft mangels Nachfrage wieder schließen.

Das Skigebiet Gurtis-Bazora

Das Skigebiet Gurtis-Bazora ist bei ausreichender Schneelage bis Mitte März geöffnet. In Gurtis stehen 3 Schlepplifte mit 4km Abfahrten zur Auswahl, von leicht bis mittel.

Liftbetrieb in Gurtis mittwochs und freitags von 13 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Liftbetrieb am Schilift Bazora freitags von 12 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr. An Ferientagen täglicher Liftbetrieb.

Skipass-Preise Gurtis-Bazora

Tageskarte Gurtis-Bazora Erwachsene 20 EUR, Kinder 13 EUR. Tageskarte Gurtis Erw. 18 EUR, Kinder 11 EUR. Tageskarte Bazora Erw. 18 EUR, Kinder 11 EUR.

www.gurtis.at