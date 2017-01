Guota Moscht ischt halbi Koscht

Früher gab es ihn in jedem Haus als Haustrunk, dann geriet er fast in Vergessenheit. Heute ist er in neuer Form und neuem Geschmack immer beliebter. Der Most, erlebt seine Renaissance. Der spritzige Most wird immer mehr salonfähig gemacht. Auf gute Qualität wird schon bei der Auswahl der Äpfel und Birnen geachtet. Jeder hat sein eigenes “Geheimrezept” bei der Zusammenstellung des Obstes. Zahlreiche Mitglieder fanden sich im Vereinsheim des OGVs ein, um ihren eigenen mitgebrachten Most von einem Profi bewerten zu lassen. Unter der fachkundigen Anleitung von Toni Schiefer, Most- und Edelbrandsommelier, wurden insgesamt 23 Sorten Most verköstigt. Gespannt wurden die Erklärungen des Profis verfolgt und anschließend natürlich ausgiebig diskutiert. Toni war von der Qualität des “Lustenauer Mostes” begeistert und gratulierte den Beteiligten herzlich.