Gugga feierten Gottesdienst

Gemeinsam mit Jugendseelsorger Fabian Jochum feierte die Guggamusik Spältaschränzer im voll besetzten Feldkircher Dom einen lebendigen Gottestdienst.

FELDKIRCH Während der Messe stimmten die Feldkircher Spältaschränzer wieder etwas ruhigere Töne als sonst an und umrahmten so den Gottesdienst musikalisch. Ruhig blieb es aber nicht lange, denn im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst spielte die Guggamusik trotz Regenwetter auf dem Domplatz zum Platzkonzert auf.