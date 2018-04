Güterwaggons auf Südbahnstrecke in Brand geraten

Drei Güterwaggons sind am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Südbahnstrecke in Niederösterreich in Brand geraten. Die Flammen griffen auf Bahndamm und Grüngürtel über. Der Zugführer hielt in Pfaffstätten (Bezirk Baden) an. Der Brand war gegen 17.00 Uhr "unter Kontrolle", berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Südbahnstrecke war zwischen Wien-Liesing und Bad Vöslau gesperrt.

Die Waggons waren Richtung Süden unterwegs gewesen und zwischen Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) und Pfaffstätten aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten. Es habe sich um keinen Gefahrengut-Transport gehandelt, hielt Resperger vom Landeskommando Niederösterreich fest. Entlang der Strecke sei es zu mehreren Dammbränden gekommen.

Ein ÖAMTC-Sprecher berichtete von einer großen Rauchsäule. Bei den Löscharbeiten entlang der Strecke und in Pfaffstätten standen fünf Feuerwehren mit 90 Mitgliedern im Einsatz. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten.

Die Südbahnstrecke zwischen Wien-Liesing und Bad Vöslau (Bezirk Baden) wurde in beide Richtungen gesperrt. Fernzüge werden über die Pottendorfer Linie umgeleitet, für den Nahverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, hieß es von den ÖBB auf APA-Anfrage.