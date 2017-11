Günther W. Amann: "Sind zur Überraschung wieder der Gejagte"

VEHL-1 Tabellenführer HC Samina Rankweil will auch im Heimspiel am Samstag, 25. November, 17 Uhr, Gastra, gegen Vizemeister Bulldogs Dornbirn ungeschlagen bleiben.

Mit vier Siegen in vier Meisterschaftsspielen startete HC Samina Rankweil grandios in die Saison 2017/2018. Natürlich wollen die Rankler mit Spielertrainer Michal Kopas und Kapitän Philipp Amann auch das Heimspiel gegen Vizemeister Bulldogs Dornbirn für sich entscheiden und die blütenweiße Weste behalten. „Wir sind vor den Bulldogs gewarnt. Sie kommen immer besser in Schwung. Aber wir sind in der Liga zur Überraschung vieler Klubs bereits wieder der Gejagte“, sagt HCR Samina Rankweil Ehrenpräsident Günter W. Amann. Laut Amann hat es so eine starke Vorarlbergliga im Eishockey auf Amateurbasis noch nie gegeben. In fast allen Vereinen sind einige herausragende Spieler mit einer großen Vergangenheit oder junge talentierte Cracks zu sehen. HC Rankweil will gegen Bulldogs Dornbirn an ihre zuletzt guten Leistungen anschließen. Einzig Gerhard Salzer ist fraglich, ansonsten ist der gesamte Kader einsatzbereit. Prugger und Co. setzen auf die Heimstärke. Nach dem Heimspiel trifft man sich im EV-Clubheim.