Günstig tanken: VOL.AT zeigt acht Länder, in denen die Treibstoffpreise niedriger sind

In baltischen Ländern tankt man besonders günsitg. - © VMH

Die Sommerferien sind zum Greiffen nah und für viele heißt es bald: Ab in den Urlaub! Umso bequemer, wenn man mit dem eigenen Auto in die Ferien fährt. VOL.AT zeigt acht Länder, in denen die Treibstoffpreise günstiger sind, als in Österreich.