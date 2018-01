Gudenus zum geschäftsführenden FPÖ-Landesobmann bestellt

Der geschäftsführende Klubobmann der FPÖ im Parlament, Johann Gudenus, ist vom Vorstand der Wiener FPÖ nun auch zum geschäftsführenden Parteichef in Wien bestellt worden. Parteichef der Wiener Blauen bleibt Heinz-Christian Strache. Zuletzt war Gudenus im Rathaus Vizebürgermeister. Nach der Bundeswahl wechselte er ins Parlament.

“Johann Gudenus hat in den letzten Jahren in Wien als Klubobmann und Vizebürgermeister eine exzellente Oppositionsarbeit für die Wienerinnen und Wiener geleistet und zahlreiche SPÖ-Missstände aufgedeckt. Ich freue mich, dass er künftig mit mir die Wiener FPÖ gemeinsam führen wird”, lobte Strache in einer Stellungnahme den neuen Co-Parteichef. Man werde den Unterschied zwischen dem Weg der Bundesregierung, “der sich an den Bedürfnissen der österreichischen Bevölkerung orientiert” und der rot-grünen Wiener “Skandal- und Chaoskoalition” herausstreichen, kündigte er an.