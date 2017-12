Guatemala will Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen

Als erstes Land folgt Guatemala der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Er habe Außenministerin Sandra Jovel angewiesen, den Umzug der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem in die Wege zu leiten, teilte Guatemalas Präsident Jimmy Morales am Sonntag mit. Die israelische Regierung begrüßte die Entscheidung.

Guatemala und Honduras sind finanziell von den USA abhängig, die in beiden zentralamerikanischen Ländern den Kampf gegen Drogenbanden unterstützen. Morales hatte Guatemalas Votum in der UNO-Vollversammlung am Freitag verteidigt. “Guatemala ist historisch proisraelisch”, sagte er bei einer Pressekonferenz in Guatemala-Stadt. Schon seit 70 Jahren sei Israel ein “Verbündeter” Guatemalas. Obwohl bei der UNO nur neun Staaten gegen die Jerusalem-Resolution gestimmt hätten, sei seine Regierung absolut sicher und überzeugt, auf dem “richtigen Weg” zu sein.