GTI-Treffen am Wörthersee kommt nach Reifnitz “heim”

In den vergangenen Jahren sind rund um das Treffen immer mehr nicht organisierte Nebenschauplätze entstanden. Nun will man die Massen mit einem attraktiveren Programm wieder zurück in die GTI-Gemeinde bringen und die Besucher des “Vortreffens” schon in der Woche vor dem eigentlichen Event-Start beschäftigen. Los ging es deshalb schon am Freitag, 19. und Samstag, 20. Mai. Versprochen werden regionale Speisen und gemütliche Atmosphäre.

Offiziell eröffnet wurde das GTI-Treffen bereits am Mittwoch. “Von da an wird jeder Veranstaltungstag unter einem anderen Motto stehen”, sagte Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) zur APA. Gleich am ersten Tag bewegte sich ein Autocorso durchs Rosental. Am Donnerstag war VW-Tag. Der Freitag widmet sich den Auto-Clubs, die teilweise schon seit Jahren an den Wörthersee kommen und zum Abschluss am Samstag heißt es “Dirndl & Lederhosen trifft GTI”.

(APA/Red.)