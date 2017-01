“Gstocha, Bock!” Gabenpreisjassen in Klaus

Klaus. (loa) Am 08. Jänner 2017 fand das bereits traditionelle Preisjassen im Winzersaal statt. Mit einem solch großen Ansturm hatte der Gastgeber nicht gerechnet. So mussten viele Helfer noch eilig etliche Stühle und Tische aufstellen.

204 Jasserinnen und Jasser stellten sich dem fairen Wettstreit um jeden Punkt und gegen jeden Sack. Gejasst wurde in Vierergruppen, jeder spielte für sich. In zwei spannenden Runden wurde an allen Spieltischen um die begehrten Punkte gespielt und anschließend wurde die Stichzahl gezogen.

Frau Heidi Weiss kam der Stichzahl am nächsten, konnte sich den ersten Platz sichern und ein TV Gerät mit nach Hause nehmen.

Bei den vielen tollen Gegenständen, Gutscheinen und Überraschungen, die als Preise von Firmen aus der Umgebung gesponsert wurden, viel die Auswahl sichtlich schwer. Fast jeder Teilnehmer erhielt einen Preis und auch die drei „schlechtesten“ Spieler gingen nicht leer aus.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Neben selbstgemachtem Gulasch oder Wienerle mit Brot gab es auch leckeren Kuchen.

Zum Abschluss bekamen noch die zehn besten Gruppen ihre Preise überreicht, ein rundum gelungener und geselliger Jass Nachmittag ging zu Ende und man war sich einig. “Wir kommen wieder.”