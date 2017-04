Gruppe Männer bedrängte Frau in Münchner S-Bahnstation

Die Polizei wertet nun die Bilder der Überwachungskameras aus - © APA (dpa/Symbolbild)

Eine Gruppe von etwa zehn Männern hat eine Frau in einer S-Bahnstation in der Münchner Innenstadt bedrängt. Die 40-Jährige hatte am späten Samstagabend in dem unterirdischen Bahnhof am Stachus gewartet, während ihr Mann und ein gemeinsamer Freund oben auf dem Platz noch eine rauchten.