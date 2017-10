Die NEOS Vorarlberg lassen beim Grundstücksdeal in Hard nicht locker. In einem Video-Statement äußert sich Gerald Loacker zu den aktuellen Entwicklungen und greift Matthias Kucera (ÖVP) einmal mehr an. Er habe sehr wohl gewusst, was in Hard vor sich geht. Die ÖVP stelle sich zu unrecht als Opfer dar.