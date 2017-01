Grundstücke verkauft: In Hard wird eine aktive Bodenpolitik betrieben

In Hard wurden bei der letzten Gemeindevertretungssitzung der Beschluss gefasst, zwei Grundstücke zu je 1,8 Millonen Euro zu verkaufen. Dabei handelt es sich einmal um das sogenannte Rupp-Areal. Es befindet sich an der Betonstraße Kreuzung Landstraße. Zudem wurde auch ein Grundstück bei der Kreuzung Landstraße Alte Straße verkauft. Auch dieses Grundstück befindet sich an der Landstraße in Hard. Jetzt sich die Gemeinde auf der Suche nach potentiellen Betrieben, welche sich hier ansiedeln möchten.

Projekt- und Strutukgenossenschaft Hard

Als Grund für den Verkauf des Rupp-Areals erklärt der Amtsleiter Martin Vergeiner, dass dieses Grundstück nun quasi vollständig sind. “Jetzt kann etwas entstehen”, so der Amtsleiter. Laut Vergeiner werden die Grundstücke nicht an irgendjemanden weiter verkauft. “Die Gemeinde hat einen klaren Plan für dieses Areal. Die Fläche wurde an die Projekt- und Strukturgenossenschaft Hard verkauft”, erklärt Vergeiner. Diese Genossenschaft gehört zu 60 Prozent der Gemeinde Hard. Die Gemeinde hat in den letzten fünf bis zehn Jahren immer wieder Grundstücke angekauft.

Facebook © Facebook

Aktive Bodenpolitik in Hard

“Wir möchten aktive Bodenpolitik machen“. Das bedeutet, dass die Gemeinde die Grundstücke beobachtet. Dann wird beurteilt, ob es sich ob man irgendwann mal etwas mit diesem Boden machen möchte. Sprich ob das Grundstück Potential für Kindergarten, Schulen, Gewerbe und so weiter hat. “Es ist nicht das Ziel der Gemeinde, dass sie ganz Hard aufkauft. Wir kaufen es nur an, damit wir es der richtigen Nutzung zuführen können.” Laut Vergeiner verkauft die Gemeinde die Grunstücke nicht weil sie in Geldnot ist. “Das ist ein ganz normales Finanzierungsinstrument. Das die Bodenpolitik, die die Gemeinde Hard betreibt.”