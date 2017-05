Grundstein des weltweit größten optischen Teleskops gelegt

Das Riesen-Teleskop soll 2024 in Betrieb gehen - © APA (AFP)

In Chiles Atacamawüste ist am Freitag der Grundstein für das größte optische Teleskop der Welt gelegt worden. Mit einem Hauptspiegel von 39 Metern Durchmesser soll das Teleskop der Europäischen Südsternwarte (ESO) ab 2024 Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems erkunden, in denen es Leben geben könnte.