“Gruft” verzeichnete im Winter 21.000 Nächtigungen

Die Caritas Wien hat am Freitag eine Bilanz über die Winterhilfe gezogen: In den vergangenen Monaten wurden mehr als 21.000 Nächtigungen im Betreuungszentrum “Gruft” verzeichnet. Außerdem wurden in dem von der Hilfsorganisation betriebenen “Canisibus” fast 100.000 Suppen ausgegeben.