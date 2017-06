Grünes Licht für Primärversorgung im Gesundheitsausschuss

Weitere Primärversorgungseinheiten sollen kommen - © APA (Fohringer)

Der Gesundheitsausschuss hat am Mittwoch grünes Licht für die Neugestaltung der medizinischen Grundversorgung in Österreich gegeben. SPÖ und ÖVP stimmten dem Primärversorgungsgesetz zu, von der Opposition wurde der Regierungsentwurf abgelehnt. Bis Ende 2021 sollen zu den bereits bestehenden zwei Pilotprojekten in Wien und Enns insgesamt 75 Primärversorgungseinheiten hinzukommen.