Grünes Licht für neues Leitungsmodell

Pfarre Rankweil organisiert sich neu

Rankweil . Die Ausgangslage für Neuausrichtung der Pfarre liegt im Jahr 2017 begründet, als nicht genügend Freiwillige für die Bildung eines Pfarrgemeinderats gefunden werden konnte. Die daraufhin eingesetzte Projektgruppe erarbeitete ein neues Pfarrleitungsmodell für Rankweil, welches nun von Bischof Benno Elbs , gemäß kirchenrechtlichen Statuten “ad experimentum” (als Versuch), genehmigt wurde. Pfarrer Wilfried Blum wird künftig in seiner Gemeindeleitung vom Pfarrleitungsteam, dem Beirat und als Basisinstrument von der Pfarrversammlung unterstützt. Im neuen Leitungsteam sitzen neben Blum, dem Wallfahrtsseelsorger Walter Juen und Pastoralassistent Thomas Gassner hinkünftig zwei gewählte ehrenamtliche Gläubige der Gemeinde. Das Leitungsteam selbst wählt dann den Beirat, welcher in beratender Funktion tätig sein wird.

In der kürzlich abgehaltenen Pfarrversammlung wurde das neue Modell nochmals vorgestellt und ebenfalls die Details für die Wahl der beiden Laienvertreter in das Pfarrleitungsteam am 23./24. Juni präsentiert. Aus acht Kandidaten (vier werden vom Leitungsteam vorgeschlagen, vier von der Bevölkerung), welche auch die Vielfältigkeit der Pfarre abbilden sollen, werden dann zwei Personen für drei Jahre in ihre neuen Funktionen gewählt werden. Das aktive sowie das passive Wahlrecht obliegt jedem Pfarrgemeindemitglied mit Vollendung des 16. Lebensjahr per 1.1.2018.