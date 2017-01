Grüner Jahresauftakt mit Sozialschwerpunkt

Die Überwachungspläne des Innenministers sieht sie skeptisch - © APA

Die Parlamentsfraktion der Grünen startet kommende Woche mit einer Klubklausur in Wien in das Jahr 2017. Im Mittelpunkt soll die soziale Gerechtigkeit stehen, erklärte Klubobfrau Eva Glawischnig im Gespräch mit der APA. Auch ein neues Wirtschaftsprogramm haben die Grünen in Arbeit. Das ist aber Partei- und nicht Klubsache und soll erst später präsentiert werden.