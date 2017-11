Grünen-Politikerin: Provokation mit Stinkefinger-Verabschiedung

Zäsur im Österreichischen Parlament: Heute endet die Ära der Grünen im Parlament. Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer verabschiedet sich mit einer Provokation.

Sigrid Maurer, ihres Zeichens Wissenschaftssprecherin der Grünen, postete ein provokantes Bild auf Twitter: In der rechten Hand hält sie ein Sektglas, mit der linken Hand zeigt sie den Stinkefinger. Dazu schreibt sie: “to the haters with love”. Damit reagiert sie auf Kritik im Netz, derer sie sich ausgesetzt sah, wie “heute.at” berichtet. Hintergrund: Maurer fiel immer wieder mit provokanten Statements auf.