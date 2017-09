Grünen-Chefin fordert gemeinsame Klimastrategie

Ingrid Felipe übte Kritik - © APA

Grünen-Chefin und Tirols LHStv. Ingrid Felipe hat am Donnerstag eine gemeinsame Klimastrategie von Bund und Ländern gefordert. “Wir werden dabei nicht herumkommen, die heißen Eisen anzufassen”, erklärte sie in einer Aussendung. Die Bundesregierung habe es verabsäumt, im Sommer 2017 gemeinsam mit den Ländern eine Strategie zu verabschieden, so die Kritik.