Grüne wollen Pilz letzten U-Ausschusstag ermöglichen

In der nicht öffentlichen Geschäftsordnungssitzung wird der Abschlussbericht behandelt und tags darauf wird noch einmal im Plenum über den umstrittenen Jet-Kauf debattiert. Pilz, im U-Ausschuss Grünen-Fraktionsführer, mittlerweile aber aus dieser Partei ausgetreten, darf als nunmehr “wilder” Abgeordneter nicht an der Sitzung teilnehmen. Die Geschäftsordnung sieht das nicht vor, als Initiator des Ausschusses erwartete er sich zuletzt jedoch eine Teilnahme via Antrag.

Die Grünen erklärten gegenüber der APA, dass Werner Kogler, schon bisher Ersatzmitglied der Fraktion, in der morgigen Sitzung einen mündlichen Antrag stellen wird. Pilz soll demnach nicht nur teilnehmen, sondern auch als beratende Stimme fungieren dürfen, hieß es.

Damit dürfte es allerdings nichts werden, denn SPÖ, ÖVP und FPÖ wollen nicht nur keinen Antrag hierfür einbringen, sondern einen solchen auch nicht unterstützen. Lediglich NEOS-Mandatar Michael Bernhard sagte der APA, er würde den Antrag einer anderen Partei unterstützen. Selbst einbringen will er einen solchen nicht.

Offen ist laut FPÖ-Fraktionschef Walter Rosenkranz noch, wie mit dem Abschlussbericht des Team Stronach umgegangen wird. Die Fraktion hat ihre Unterlage rechtzeitig eingebracht, sich zu einem späteren Zeitpunkt allerdings aufgelöst. Möglich wäre, dass dieser Bericht eventuell angehängt oder schlicht nicht zugelassen wird.

