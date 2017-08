Grüne wollen Gesamtstrategie gegen Extremismus

Es müsse mehr Geld in Deradikalisierung fließen - © APA/Archiv

Die Grünen wünschen sich für Österreich eine Gesamtstrategie zur Extremismusbekämpfung, wie sie bereits in Deutschland existiert. Es müsse mehr Geld in Prävention und Deradikalisierung fließen, verlangte Integrationssprecherin Alev Korun am Mittwoch.