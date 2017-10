Grüne Vorarlberg kritisieren Ess’ Forderung nach mehr Volksschullehrern

„Vorarlbergs Volksschullehrer müssen dringend entlastet werden. Wenn sich Bildungsministerin Hammerschmidt nach langen Diskussionen schon bereit erklärt, mehr Personal zur Verfügung zu stellen, und damit eine langjährige Grüne Forderung umsetzt, kann es nicht sein, dass sich die ÖVP in den Schmollwinkel zurückzieht“, reagiert der Grüne Spitzenkandidat und Bildungssprecher Harald Walser auf die heutige Aussendung von ÖVP-Spitzenkandidatin Martina Ess.

„Auf Geheiß der Wiener Parteizentrale und in Person von Landesrätin Mennel lehnt die ÖVP zusätzliche Lehrkräfte ab. Dass dann aber ÖVP-Spitzenkandidatin Ess in einer Aussendung das Gegenteil fordert – nämlich mehr Pädagogen und unterstützende Fachkräfte an Vorarlbergs Volksschulen – zeigt, wie konfus die ÖVP in bildungspolitischen Fragen auftritt“, so Walser.

