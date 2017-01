Grüne verbreitern Parteivorstand

Der bisherige zehnköpfige Vorstand soll nicht nur umgebaut, sondern auch erweitert werden, so die “Presse” online. Um das selbst gesteckte Ziel einer 50-prozentigen Frauenquote zu erfüllen, werden – neben Reimon – auch zwei Frauen aufgenommen: Die derzeitige oberösterreichische Landessprecherin und Landtagsabgeordnete Maria Buchmayr und die 30-jährige Steirerin Lara Köck. Letztere war Sprecherin der Jungen Grünen Steiermark, und soll nach einem knapp verpassten Landtagseinzug nun doch einen Sitz im Landesparlament erhalten – laut “Presse” bekommt sie das Mandat von Sabine Jungwirth, die zur neuen Chefin der Grünen Wirtschaft gewählt wurde.

Die drei Kandidaten werden noch am Mittwoch in einer Sitzung dem Bundesvorstands vorgeschlagen, gewählt werden sollen sie am Freitag kommender Woche: “Das wird der Vorschlag, für den ich auf die Zustimmung unseres erweiterten Bundesvorstandes hoffe”, so Glawischnig. “Wir werden die Parteiführung – wie von mir geplant – erneuern und jünger machen”, sagte Glawischnig dazu in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

“Ich freue mich, dass jetzt zwei engagierte Frauen näher ins Zentrum rücken. Mit Michel Reimon bekommt natürlich Europa noch mehr Gewicht. Alle drei sind bereits bekannt dafür, dass sie Politik mit Ecken und Kanten machen”, sagte die Parteichefin.

(APA)