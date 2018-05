Grüne unterstützen Beschwerde gegen Speichersee-Baubescheid

Der Vorarlberger Naturschutzbund legte Beschwerde gegen den positiven Baubescheid für den Schwarzköpfle-Speichersee ein. Die Grünen unterstützen die Naturschützer.

Es sei berechtigt, das Mitwirkungsrecht des Naturschutzbundes einzuklagen, so Klubobmann Adi Gross. Er bezeichnet das Projekt am Schwarzköpfle als “schmerzlichen und inakzeptablen Eingriff in die Natur”. Umweltschutzorganisationen müssten von Beginn an in Projekte, die sich auf die Natur auswirken, miteinbezogen werden.