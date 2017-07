Grüne sehen keine Bewegung in der Klimapolitik

Was die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDG) betrifft, deren Umsetzung gerade bei einer UN-Konferenz in New York behandelt wird, würden Staaten wie Dänemark, Tschechien oder Deutschland ihre Strategien aufzeigen. Österreich habe keine konkreten Pläne und das sei besonders blamabel, da man doch ein UN-Standort seit. Eine “Nullnummer” ortete Brunner auch beim Klimavertrag. Während etwa Frankreich vergangene Woche den Abschied vom Verbrennungsmotor bis 2040 verkündet hätte, gebe es vonseiten der Regierung auch hier keine Maßnahmen, bis auf besagtes Ökostromgesetz.

International wäre die Dynamik groß, aber nicht so in Österreich, bilanzierte die Umweltsprecherin, die bis zur Nationalratswahl am 15. Oktober Taten von der Regierung einforderte. “Es ist auch möglich, vor den Wahlen die Weichen in die richtige Richtung, nämlich in eine erneuerbare Zukunft, zu stellen”, so Brunner, die als einen konkreten Vorschlag nannte, “die Zielsetzungen des Klimavertrags von Paris in die österreichischen Gesetze zu übernehmen.” Einen entsprechenden Gesetzesantrag habe sie gemeinsam mit dem Klubobmann der Grünen, Albert Steinhauser bereits am Tag des “Austrian World Summit”, einer Tagung, die sich am 20. Juni mit den Klimazielen beschäftigte, gestellt. Die Ablehnung des Antrags zeige, dass Klimaschutz nach außen hin nur geheuchelt, aber nach innen hin verhindert werde.

Man werde den Antrag im September noch einmal einbringen, kündigte Brunner an, denn auch die Wirtschaft wolle Klarheit: “Ich habe sehr viele Gespräche mit Unternehmen geführt. Alle wollen einen klaren Rahmen und damit Planungssicherheit haben.”

Man müsse endlich die Investitionen in die Vergangenheit stoppen, aber “die Bundesregierung gibt immer noch 4,7 Milliarden Euro im Jahr für klimaschädliche Subventionen im Jahr aus, die dem Steuerzahler durch Folgekosten im Gesundheitssystem und mit Schäden durch den Klimawandel um ein Mehrfaches belasten.” Diese Mittel sollten stattdessen in den öffentliche Verkehr investiert werden, “denn der Verkehr ist die eine Baustelle in der Klimapolitik, der Gebäudesektor die andere” und da hätte man von der Regierung massive Kürzungen erlebt. Es würden infolge weniger Projekte im Bereich der Gebäudesanierung finanziert, obwohl dies unter anderem Arbeitsplätze bringen und Haushalte entlasten würde.

Klar sei, dass die Wahl entscheiden werde, ob Österreich für eine dekarbonisierte Zukunft gut aufgestellt sein wird oder nicht. Um einen Funken Glaubwürdigkeit zu bewahren, müssten die beiden Regierungsparteien davor Initiativen für eine erneuerbare Zukunft setzen, schloss Brunner.

(APA)