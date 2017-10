Grüne rügen SPÖ und ÖVP wegen “politischer Unkultur”

Steinhauser spricht Einladung aus, Grün zu wählen - © APA (Archiv)

Nach dem jüngsten Dirty Campaigning-Skandal der SPÖ werfen die Grünen sowohl den Roten als auch den Schwarzen “politische Unkultur” vor. Er frage sich, ob man nicht ein “Trottel” sei, wenn man wie die Grünen in diesem Wahlkampf Inhalte in den Mittelpunkt stelle, meinte Klubchef Albert Steinhauser am Dienstag.