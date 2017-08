Grüne pochen bei NR-Wahl auf faire Agrar- und Handelspolitik

Die EU-Politik zerstöre Lebensgrundlagen im "globalen Süden" - © APA

Den Grünen sind im Nationalratswahlkampf auch sperrigere Themen nicht fremd: Sie wollen sich für eine faire Handels- und Agrarpolitik einsetzen, um Bauern in wenig entwickelten Ländern das Überleben zu ermöglichen und damit auch Fluchtursachen zu bekämpfen. “Es ist ein krankes System”, sagte die burgenländische Nationalratskandidatin Irmi Salzer am Dienstag in einer Pressekonferenz.