Grüne machen Nationalrat zur Wahlkampf-Bühne

Ganz zu Beginn der Sitzung steht eine Erklärung von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), der sich dabei gegen finanziell folgenschwere Beschlüsse im Wahlkampf wenden will. Eine Gesetzesänderung könnte ungeachtet dessen bereits am Mittwoch auch mit Hilfe der ÖVP in die Wege geleitet werden. Eingebracht werden vermutlich sowohl ein SPÖ- als auch ein ÖVP-Antrag zum Thema Unterhaltszuschuss für Alleinerziehende.

Die Sondersitzung wird zudem gleich für zwei Reparaturen genützt. Einerseits wird das Fremdenrechtspaket noch einmal beschlossen, nachdem es wegen eines Formalfehlers im Parlament verfassungswidrig gewesen wäre. Andererseits werden dem Tierschutzgesetz einige Zähne gezogen. So wird unter bestimmten Umständen nun doch wieder Online-Handel mit Tieren möglich.

