Grüne machen Druck für Übergangsfrist beim Kindergeld

Finanzielle Nachteile für Familien werden geortet - © APA (Symbolbild/dpa)

Die Grünen machen weiter Druck für eine Übergangsfrist bei den neuen Regeln für das Kinderbetreuungsgeld. Sie orten finanzielle Nachteile für Familien, die in knappen Abständen Kinder bekommen und das einkommensabhängige Kindergeld beziehen wollten. Diese sollten noch bis 1. Jänner 2018 in die alte Regelung fallen, verlangen sie heute, Mittwoch, in einem Antrag im Familienausschuss.