Grüne kritisieren ÖVP in Sachen Schulautonomie

Albert Steinhauser bemängelt fehlende Handschlagqualität in Reihen der ÖVP - © APA

Scharfe Kritik am Vorgehen der ÖVP bei den Verhandlungen zum Schulautonomiepaket üben die Grünen. “Der Ausstieg der ÖVP aus der Bildungsreform ist ein massiver Wortbruch”, so der Grüne Klubobmann Albert Steinhauser am Donnerstag vor Journalisten. Damit sei “der größtmögliche innenpolitische Schaden” angerichtet worden.